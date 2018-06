Colo, la prima in assoluto nata in cattività, è morta nel 2017 all'età di 60 anni allo zoo di Columbus, Ohio.

È morta giovedì, attorniata dal suo gruppo familiare, la veterana degli scimmioni dello zoo di Basilea. Si chiamava Goma e aveva 58 anni. Fu il primo gorilla nato in uno zoo europeo e il secondo in assoluto nato in cattività.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

È morta Goma, veterana dei gorilla a Basilea 08 giugno 2018 - 20:55 È morta giovedì, attorniata dal suo gruppo familiare, la veterana degli scimmioni dello zoo di Basilea. Si chiamava Goma e aveva 58 anni. Fu il primo gorilla nato in uno zoo europeo e il secondo in assoluto nato in cattività. Il 23 settembre del 1959, Goma attirò l'attenzione del mondo. Prima di lei, solo un altro parco zoologico aveva visto venire alla luce un gorilla, un'altra femmina, negli Stati Uniti. Cresciuta inizialmente con la famiglia dell'allora direttore dello zoo di Basilea, Goma fu reintegrata nel proprio gruppo progenitore dopo che le fu trovato un compagno. Ha messo al mondo un solo piccolo, Tamtam, nel 1971. "Aveva una certa età" Goma ha goduto di buona salute fino all'ultimo. Nelle scorse settimane è apparsa però un po' assente e stanca e aveva meno appetito, riferisce lo zoo di Basilea. Secondo i responsabili dello zoo, la gorilla ha raggiunto un'età ragguardevole per le grandi scimmie antropomorfe. Colo, la prima in assoluto nata in cattività, è morta nel 2017 all'età di 60 anni allo zoo di Columbus, Ohio.