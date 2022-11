Donald Trump si ricandida

È uffficiale: l'ex presidente vuole creare nuovamente una "grande e gloriosa America". Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

Donald Trump ha formalmente annunciato, nel corso della notte, la sua ricandidatura per la Casa Bianca in vista delle presidenziali del 2024 con uno slogan nuovo, ma non troppo: "Make America great and glorious again". "Eravamo una grande nazione – ha detto – prima dell'elezione di Joe Biden e presto lo saremo di nuovo". Il discorso che ha tenuto è durato poco più di un'ora, nel corso della quale ha attaccato la presidenza di Biden: "Siamo una nazione sull'orlo del fallimento. Per milioni di americani gli ultimi due anni sono stati anni di dolore, ansia e disperazione. Stiamo vivendo la peggiore inflazione degli ultimi 50 anni".

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 novembre 2022 - 17:00

tvsvizzera.it/mrj

