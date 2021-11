Covid-19, restrizioni in vista nei Paesi Bassi

Contenuto esterno

Il governo olandese si appresta a varare nuove misure per contenere la quarta ondata di contagi. In serata sarà ufficializzato il coprifuoco da domani, per un periodo di tre settimane: negozi, ristoranti e bar chiuderanno quindi alle 19. Inoltre sarà generalizzato il telelavoro e non saranno ammessi più di 4 ospiti nelle case private. Le nuove restrizioni sono state motivate da un aumento sia dei casi di coronavirus (16'300 in 24 ore, nuovo primato), sia dei ricoveri ospedalieri (330).

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 novembre 2021 - 13:11