Conversione dell'Australia sul clima

L'Australia, da sempre scettica sulle politiche contro il riscaldamento globale e grande consumatrice di carbone, ha fissato l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. "Gli australiani vogliono un piano a emissioni zero entro il 2050, che faccia la cosa giusta contro i cambiamenti climatici e metta in sicurezza il loro futuro", ha detto il premier Scott Morrison. Ma il capo del governo non ha precisato le modalità con le quali Canberra intende raggiungere quell'obiettivo ed è rimasto vago sulle misure concrete a breve termine che dovrebbe presentare al vertice internazionale sul clima che si aprirà il 31 di ottobre a Glasgow.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 ottobre 2021 - 13:48