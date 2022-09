Continuano i bombardamenti in Ucraina

Contenuto esterno

In Ucraina, nelle zone occupate da Mosca vanno avanti i referendum di adesione alla Federazione Russa. Un voto che la Turchia, come molti altri Paesi, ha annunciato che non riconoscerà. Continuano nel frattempo i bombardamenti in tutto il Paese. In Russia intanto non si arresta l’esodo di cittadini che temono di essere arruolati e ci sono stati numerosi attentati nei centri di reclutamento in tutto il Paese.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 settembre 2022 - 17:45

tvsvizzera.it/mrj