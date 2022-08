Cinema, Deneuve e Moore a Venezia

Nuovo look legato all'attualità per Chaterine Deneuve Keystone / Claudio Onorati

Le due indiscusse stelle del cinema Chaterine Deneuve e Julianne Moore hanno aperto al Lido la 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, che dopo due anni torna a svolgersi, fino al 10 settembre, senza restrizioni e con sale a capienza completa.

All’iconica attrice francese è stato assegnato il Leone d'oro alla carriera, mentre la Moore è presente in qualità di presidente di giuria.

Per il terzo anno consecutivo però la manifestazione non ha organizzato nessuna cena ufficiale, un tono di sobrietà indotto dal particolare momento storico, caratterizzato dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina.

A conclusione della cerimonia di inaugurazione, sarà proiettato in concorso il film White Noise, scritto e diretto da Noah Baumbach.,

In totale sono 68 i film che verranno proiettati tra il Palazzo del Cinema, il Palazzo del Casinò e nelle altre sedi distaccate: 23 di questi competono per i premi del concorso principale mentre 18 saranno invece i film della sezione Orizzonti, categoria che premia i film rappresentativi di nuove tendenze.

