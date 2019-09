Bruce Springsteen ha compiuto 70 anni. È arrivato a questo compleanno in una forma straordinaria: chiusa la sua trionfale avventura a Broadway, che è stata la straordinaria evoluzione della sua autobiografia, nel giugno di quest'anno ha pubblicato "Western Stars", il suo nuovo album solista.

boss Il Boss ha compiuto 70 anni.

Il 25 ottobre arriverà nei cinema il film, che ha lo stesso titolo del disco, diretto insieme al suo amico e fedele collaboratore Tom Zimny, una via di mezzo tra il documentario della performance con cui, in un fienile di casa sua, ha suonato i pezzi di "Western Stars", e un visual che illustra con immagini la drammatica intensità dell'album. Intanto sta lavorando al nuovo progetto con la E Street Band: c'è dunque da sperare (ma è qualcosa di più di una speranza) di rivederlo in tour la prossima estate.

Da grande narratore qual è, Springsteen ha raccontato anche nei dettagli più oscuri la sua esistenza di uomo salvato dal rock'n'roll. Nella sua vita non ha fatto altro. "Nei miei brani racconto la vita dei lavoratori anche se non ho mai lavorato in vita mia" confessa con la sua autoironia.

C'è una cosa che ha accompagnato Springsteen in tutta la sua carriera: la sua irresistibile capacità di performer, uno dei più grandi mai apparsi su un palcoscenico. Non sbaglia chi dice che il mondo si divide tra chi ha visto il Boss dal vivo e chi no: i suoi concerti sono leggenda, un rito laico della durata minima di tre ore abbondanti in cui c'è una comunione totale tra la platea e il palco.

La E Street Band è una delle più entusiasmanti backing band della storia, dotata di un suono unico e dalla straordinaria capacità di dare il proprio suono a qualsiasi pezzo venga suonato. Bruce celebra questo rito con la forza di chi sa che il palcoscenico è l'unico posto in cui si senta davvero al sicuro. E per chi l'ascolta è cibo per l'anima.

