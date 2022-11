Bolsonaro: rispetterò la Costituzione

Contenuto esterno

Terzo giorno di proteste in Brasile dove i sostenitori di Bolsonaro manifestano contro la sua sconfitta alle elezioni di domenica e chiedono l'intervento dell'esercito. Nel frattempo dopo quasi 48 ore di silenzio il presidente uscente ha tenuto un discorso davanti ai giornalisti in cui si è limitato a dire che continuerà a rispettare la Costituzione, senza tuttavia riconoscere formalmente la sconfitta. Le persone del suo staff hanno comunque fatto sapere che Bolsonaro li ha autorizzati ad intraprendere l’iter di transizione in favore del futuro esecutivo di Lula da Silva.

