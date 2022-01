Biden si aspetta un attacco della Russia all'Ucraina

Contenuto esterno

Stanno facendo discutere, creando più di un imbarazzo, le dichiarazioni di Joe Biden, incalzato dai giornalisti in merito alla crisi ucraina durante una conferenza stampa. “Non so cosa farà Putin - ha detto il presidente statunitense - ma penso che attaccherà". In quel caso, ha precisato, la risposta la risposta della Nato dipenderà dal tipo di aggressione. "Se la Russia dovesse compiere una piccola incursione allora finiremmo magari per litigare sul tipo di risposta da adottare”. In seguito, Joe Biden ha corretto le sue affermazioni ma Kiev si detta comunque scioccata. Anche il Cremlino, come riferisce il servizio edl Tg, non ha apprezzato le parole della Casa Bianca.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 gennaio 2022 - 13:52