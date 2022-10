Biden grazia chi è condannato per possesso di marijuana

Contenuto esterno

Il presidente statunitense Joe Biden ha annunciato venerdì a sorpresa che chi è stato condannato per possesso di marijuana verrà graziato. Si tratta di 6'500 persone. Ha inoltre fatto sapere che ci sarà una revisione della Legge federale sugli stupefacenti (oggi la cannabis è considerata pericolosa quanto l’eroina ed LSD). Una svolta storica, visto che nel Paese ancora l’anno scorso oltre 170'000 persone sono state arrestate per possesso di cannabis. “Troppe vite sono state rovinate a causa del nostro approccio fallimentare”, ha dichiarato Biden. Negli Stati Uniti la marijuana è legale in 19 Stati, quella terapeutica in 38. L’annuncio è già stato etichettato dai Repubblicani come un tentativo di distrarre dai fallimenti presidenziali tra aumento del crimine e la recessione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 ottobre 2022 - 21:30

tvsvizzera.it/mrj

