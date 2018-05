A Zurigo vengono riscossi 2,50 franchi al giorno a persona per ogni notte trascorsa in città.

L'intesa di Zurigo prevede che Airbnb entrerà a far parte di Zurigo Turismo. A fare da apripista ad accordi simili sono stati Friburgo, Basilea Campagna e Zugo. Discussioni con altri Cantoni - tra cui il Ticino - sono in corso. A livello mondiale Airbnb ha già siglato intese simili con oltre 400 città o regioni.

La piattaforma statunitense di prenotazione di alloggi online, Airbnb, preleverà automaticamente dall'agosto prossimo la tassa di soggiorno per i pernottamenti, riversando poi tale balzello a Zurigo Turismo. Ora anche Berna vuole imporre nuove regole per salvaguardare il centro storico.

