Nestlé delocalizza, tagli in Svizzera 29 maggio 2018 - 10:33 La multinazionale del settore alimentare Nestlé, che ha sede a Vevey nel canton Vaud, ha annunciato di voler riorganizzare il settore informatico. La misura potrebbe costare fino a 500 impieghi in Svizzera nel corso dei prossimi 18 mesi. Anche Nespresso delocalizzerà 80 posti. La ristrutturazione rientra nel quadro di un esame completo della struttura informatica della multinazionale. L'idea è quella di concentrare le attività nel centro di competenza tecnologico di Barcellona. La capitale catalana è infatti considerata un polo di innovazione digitale. Nestlé vuole accelerare la digitalizzazione e "reagire rapidamente alla continua evoluzione nell'informatica". Il gruppo vuole accedere a conoscenze e capacità più vaste, che non necessariamente esistono in Svizzera, beneficiando delle innovazioni. Il personale coinvolto, che lavora nelle località vodesi di Vevey, Losanna e Bussigny, è stato informato. Un piano sociale è previsto, con ricollocamenti interni, pensionamenti anticipati e aiuti per trovare un nuovo lavoro. Anche Nespresso cambia I cambiamenti riguardano anche il fabbricante di capsule di caffè Nespresso: circa 80 impieghi saranno tagliati in seguito alla volontà del gruppo di stabilire dei centri operativi in Spagna e Portogallo per il commercio online e la catena di approvvigionamento. Verrà anche creato un "centro d'eccellenza" in Italia per le attività operative dei negozi. Le persone coinvolte si vedranno offrire un posto in uno dei tre centri all'estero. Anche in questo caso è previsto un piano sociale. Attualmente Nespresso dispone di tre siti di produzione a Orbe, Avenches (Canton Vaud) e Romont (Canton Friburgo). Questi siti non saranno tuttavia toccati dalla ristrutturazione. L'anno scorso Nestlé garantiva 10'100 posti di lavoro in Svizzera, contro i 6700 del 2003. Il gruppo ha investito 289 milioni di franchi nel 2017, cifra che dovrebbe salire a 300 milioni quest'anno. La settimana scorsa è stato annunciato un nuovo centro di ricerca a Losanna che darà lavoro a circa 800 persone.