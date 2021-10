Anche in Francia test Covid a pagamento

Contenuto esterno

Nuove limitazioni da oggi in Francia per incentivare la campagna vaccinale: scatta infatti la fine della gratuità per i test PCR e antigenici.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 ottobre 2021 - 13:02

