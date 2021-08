Afghanistan, la comunità internazionale si interroga

Contenuto esterno

A poche ore dalla conclusione del ritiro statunitense dall'Afghanistan l'aeroporto di Kabul è stato nuovamente teatro di un tentato attacco rivendicato dai terroristi del ramo afgano del sedicente Stato Islamico. Il sistema antimissilistico statunitense ha intercettato almeno cinque razzi Katyusha sparati lunedì mattina contro lo scalo. La situazione, insomma, resta tesa in un clima di grande instabilità.

Intanto la comunità internazionale cerca di organizzarsi per delineare i futuri rapporti con il Paese.

La Casa Bianca intende discutere con gli attori principali della regione un approccio comune sul dopo ritiro. Il consiglio di sicurezza dell'ONU si riunirà invece lunedì sera per valutare la proposta di Francia, Regno Unito e Germania di creare una zona protetta a Kabul per garantire le operazioni umanitarie. Un modo per mettere il Governo talebano sotto pressione. Il presidente francese ha dichiarato: "Diciamo loro: se volete avere un Paese aperto al resto del mondo, dovete rispettare le regole umanitarie e permettere a tutti gli uomini e le donne che lo chiedono, di essere protette".



Quella francese, però, non è l'unica proposta. Mosca ha chiesto lo scongelamento degli aiuti internazionali e la convocazione di una conferenza internazionale per affrontare la ripresa economica dell'Afghanistan e permettere l'arrivo di aiuti alla popolazione.

I talebani, quanto a loro, si sono impegnati a lasciar partire tutti gli stranieri e gli afghani con permessi validi, ma in queste ore il futuro per chi resta appare sempre più incerto.