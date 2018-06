I cittadini residenti all'estero avranno ancora la possibilità di votare nei seggi istituiti presso gli aeroporti e i valichi di frontiera, che come nel resto della Turchia resteranno aperti fino alle 17 locali di domenica (le 16 in Svizzera).

La partecipazione più alta si è registrata in Belgio e Svizzera, dove ha superato il 55%, mentre in Germania, dove gli aventi diritto erano quasi la metà del totale, è stata del 49,7%. L'affluenza all'estero è storicamente inferiore a quella in Turchia, dove supera regolarmente l'80%.

Affluenza record tra gli elettori turchi all'estero per il voto presidenziale e parlamentare anticipato, che in patria si svolgerà domenica prossima. Viaggio tra i turchi di Germania che con il loro voto possono incidere sul risultato finale.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Elezioni turche, concluso il voto all'estero 20 giugno 2018 - 19:02 Affluenza record tra gli elettori turchi all'estero per il voto presidenziale e parlamentare anticipato, che in patria si svolgerà domenica prossima. Viaggio tra i turchi di Germania che con il loro voto possono incidere sul risultato finale. Secondo il Consiglio elettorale supremo di Ankara, la partecipazione ha raggiunto il 48,78% alla conclusione ieri sera delle operazioni di voto nelle 123 rappresentanze istituite in 60 Paesi. Alle urne si sono recati 1'486'532 aventi diritto, sugli oltre 3 milioni totali. La partecipazione più alta si è registrata in Belgio e Svizzera, dove ha superato il 55%, mentre in Germania, dove gli aventi diritto erano quasi la metà del totale, è stata del 49,7%. L'affluenza all'estero è storicamente inferiore a quella in Turchia, dove supera regolarmente l'80%. Al referendum costituzionale sul presidenzialismo dello scorso anno, quando aveva votato il 47,9% degli elettori, il 'sì' sostenuto dal Recep Tayyip Erdogan aveva trionfato con percentuali nettamente superiori al risicato e contestato 51,4% complessivo. I cittadini residenti all'estero avranno ancora la possibilità di votare nei seggi istituiti presso gli aeroporti e i valichi di frontiera, che come nel resto della Turchia resteranno aperti fino alle 17 locali di domenica (le 16 in Svizzera).