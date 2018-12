"Omobono e gli incendiari" sarà replicato in 30 volte, in 30 case diverse. Ma con il successo che sta riscuotendo, potrebbe avere un seguito.

Gli spettacoli si tengono in appartamenti privati, e nessuno degli spettatori sa in anticipo dove. Fatta eccezione per il padrone di casa, che oltre a mettere a disposizione lo spazio deve recitare, leggendo la sua parte dalla schiena di uno degli attori.

La storia di un uomo troppo buono, che ospita due personaggi poco raccomandabili e alla fine ci rimette la casa e la vita. Una pièce teatrale che, per ambientazione, si presta ad essere rappresentata in appartamenti privati, come sta facendo il Teatro di Lucerna.

