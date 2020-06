Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Anche il Castello di Chillon, museo-monumento simbolo, ha partecipato all'azione Keystone / Laurent Gillieron

Centinaia tra musei, teatri, altri luoghi di eventi e imprese in tutta la Svizzera hanno illuminato di rosso lunedì sera i loro edifici, per richiamare l'attenzione sulle difficoltà che sta vivendo il settore degli eventi e degli spettacoli dal vivo in seguito alle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid.

L'azione, ideata in Germania, è stata realizzata anche in Belgio e in Austria. In Svizzera, è coincisa con la giornata della ripartenza dopo il lockdown da coronavirus. Una ripartenza che non include, per ora, le manifestazioni con più di 1'000 persone.

Lo scopo era avviare una discussione con la politica su come si possa salvare il settore degli eventi e della cultura, che vale miliardi di franchi, da un'ondata di insolvenze. Il settore offre migliaia di posti di lavoro in tutta la Svizzera ma per la sua eterogeneità e complessità non può contare su una lobby centrale.

Quello che i promotori dell'azione hanno definito "un enorme monumento di luce" ha lambito anche Palazzo federale. L'edificio in sé non è stato illuminato, ma neon rossi sono stati disposti sulla piazza, sede abituale di manifestazioni politiche e della società civile.

