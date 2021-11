"La dama e l'unicorno" in trasferta

Contenuto esterno

Il capolavoro medievale "La dama e l'unicorno" ha lasciato il museo di Cluny (Parigi), sua sede abituale, per essere esposto a Tolosa fino a gennaio del 2022. È la prima volta che quest’opera viene mostrata in un museo di arte contemporanea.

Il ciclo di arazzi è considerato la Gioconda del Medievo grazie alla raffinatezza del disegno, la ricchezza dei dettagli e soprattutto la sua grande forza espressiva.

Scoperto nel 1841 nel castello di Boussac (Francia centrale), il capolavoro è composto da sei arazzi a sfondo rosso tessuti intorno al 1500 nelle Fiandre e dalla fine del XIX secolo è custodito nel Museo del Medioevo della capitale francese.

Spostare i sei voluminosi arazzi fatti in lana e seta è un lavoro delicato e complesso, effettuato poche volte, ma che si è reso ora indispensabile a causa della chiusura di Cluny per lavori.

Molte le precauzioni da prendere, come per esempio arrotolare gli arazzi nel senso dell’ordito per non tirare troppo sulle trame e preservare il più possibile le opere. Per questo motivo il trasferimento viene effettuato sotto l’occhio vigile dei restauratori.