È morta Betty White

Mancavano pochi giorni al suo 100esimo compleanno Keystone / Peter Kramer

È stata una delle attrici statunitensi più amate della storia: si è spenta oggi, venerdì 31 dicembre, a pochi giorni dal suo 100esimo compleanno (avrebbe compiuto il prossimo 17 gennaio il secolo di vita).

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 dicembre 2021 - 21:11

tvsvizzera.it/mrj con agenzie

Solo due giorni fa la star, nota per numerosi ruoli e in particolare quello di Rose nella serie Golden Girls (1985-1992), affermava in un’intervista rilasciata al settimanale People, si diceva estremamente fortunata poiché godeva di ottima salute. Scherzando, aveva attribuito il segreto della sua longevità al fatto che nella sua alimentazione non ci fosse “nulla di verde”.

Il decesso è stato reso noto dal portale TMZ, cui la notizia è stata confermata da fonti ufficiali della polizia. Notizia poi riportata anche dal Washington Post e da People.

Un’attrice talmente amata che negli Stati Uniti il suo 90esimo compleanno è diventato un evento nazionale: l’emittente NBC trasmise “Betty White’s 90th Birthday Party”, che vide la presenza di numerose star internazionali.