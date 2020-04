In Francia per determinate attività si può lasciare il proprio domicilio al massimo per un'ora al giorno, mentre Panama e Perù applicano restrizioni di genere.

Il sabato in Perù solo le donne possono uscire a fare la spesa. (Keystone / Sergio Urday)

Una passeggiata col cane o un'attività sportiva al di fuori del proprio domicilio non deve durare per più di un'ora in Francia. E non ci si può allontanare per più di un chilometro di distanza dalla propria abitazione. Sono invece ancora autorizzati gli spostamenti dal domicilio al proprio posto di lavoro e per effettuare acquisti di beni di prima necessità e derrate alimentari.



Come in Italia, è però necessario essere muniti di un'autocertificazione nella quale si precisano i motivi dello spostamento. In caso di non rispetto delle regole è prevista una multa forfettaria di 135 euro. In caso di pluri-recidiva la fattura può salire fino a 3'750 euro.



Il servizio della RSI da Veigy-Foncenex, vicino a Ginevra

(1) misure di confinamento , reportage da un villaggio francese

Altri paesi hanno invece scelto strategie forse meno convenzionali. A Panama e in Perù le restrizioni sono di genere. A Panama, le donne possono uscire da casa per fare la spesa lunedì, mercoledì e venerdì, mentre gli uomini martedì, giovedì e sabato. In Perù è il contrario. In entrambi i paesi, invece, la domenica tutti devono restare a casa.



Una strategia adottata anche da un comune italiano: a Canonica, in provincia di Bergamo, il sindaco ha firmato un'ordinanza che va nella stessa direzione.

Per capire come la popolazione sta vivendo queste restrizioni, la RSI ha parlato con un ticinese che vive a Panama.

(2) A Panama confinamento con restrizioni di genere

tvsvizzera.it/mar con RSI (TG del 6.4.2020)

