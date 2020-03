Medici e infermieri che si sono prodigati per lui e si battono al fianco dei tanti che sono tuttora degenti ci chiedono, per raggiungere questi risultati, una sola cosa: #stateacasa!

Tante le parole che si rincorrono in questi giorni. Tanti gli slogan. Tante, soprattutto, le domande. Una su tutte – e a chi frequenta i social non sarà sfuggita: "Ma… si guarisce dal Covid-19"? La risposta è semplice: sì, c’è anche chi guarisce. Guarisce la paziente 95enne di Modena e guariscono i 40enni, così come si ammalano gli uni e gli altri. Il medico cantonale ticinese, Giorgio Merlani l'ha detto più volte negli specialiLink esterno dell'Informazione RSI.

Guarire dal Covid-19 Alice Pedrazzini, RSI News 29 marzo 2020 - 10:00