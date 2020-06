Dato curioso, infine, è la "fatica" da parte dei ticinesi ad indossare costantemente la mascherina di protezione sul volto, che in Italia non è opzionale ma obbligatoria. "Rimaniamo qui fuori seduti al bar - dicono alcuni avventori di una nota pasticceria - perché qui non siamo obbligati a tenerla". Ulteriori dettagli nel TG della RSI:

Colazione e capelli oltre frontiera Simone della Ripa, Rsinews 03 giugno 2020 - 12:14 Sin dal primo mattino Lavena Ponte Tresa (Varese) ha visto l'ingresso sul territorio italiano di numerosi ticinesi. Non c'è stato nessun esodo da parte dei ticinesi in Italia ma, è innegabile, le città di confine si sono animate sin dalle prime ore della riapertura del confine italiano con la presenza di svizzeri tuttavia poco inclini ad essere ripresi o intervistati. Le auto passavano alla spicciolata incrociando un lungo serpentone di macchine in colonna per controlli rafforzati al valico ticinese di Ponte Tresa. Il servizio di Rsinews dalla città di confine. I gerenti di bar, saloni di bellezza e le estetiste intravedono già segnali di ripresa con qualche appuntamento da mettere in agenda ma la parola d'ordine è "prudenza". In molti fanno notare che permane il timore per quanto accaduto con il COVID-19. Dato curioso, infine, è la "fatica" da parte dei ticinesi ad indossare costantemente la mascherina di protezione sul volto, che in Italia non è opzionale ma obbligatoria. "Rimaniamo qui fuori seduti al bar - dicono alcuni avventori di una nota pasticceria - perché qui non siamo obbligati a tenerla". Ulteriori dettagli nel TG della RSI: