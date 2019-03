Nelle tastiere di smartphone e computer stanno per entrare 59 nuove emoticon (230 contando le varianti di colore), che come ogni anno rispecchiano mode, costumi e umori del tempo.

Nuove emoticon in arrivo 07 febbraio 2019 - 21:02 Nelle tastiere di smartphone e computer stanno per entrare 59 nuove emoticon (230 contando le varianti di colore), che come ogni anno rispecchiano mode, costumi e umori del tempo. I pittogrammi del 2019 sono stati approvati dal consorzio Unicode, che si occupa della loro standardizzazione, e nei prossimi mesi potranno essere usati per colorare chat e messaggini. Un'attenzione particolare data quest'anno alle disabilità. Tra i disegnini spiccano infatti la sedia a rotelle manuale e quella a motore, la persona sorda e l'apparecchio acustico, il non vendente, il bastone bianco e il cane guida, il braccio e la gamba meccanici. Il reparto medico si arricchisce con il cerotto, la goccia di sangue e lo stetoscopio. Altro tema dominante è "l'inclusività", con l'introduzione delle coppie "gender inclusive". È possibile scegliere tra varie combinazioni di due persone che si tengono per mano: uomini, donne o di genere neutro, con varie tonalità di incarnato e capelli. Nello zoo virtuale entrano l'orango e il bradipo, la lontra, la puzzola e il fenicottero; in cucina falafel, waffle, aglio, cipolla, mate e cubetto di ghiaccio. Nel comparto musicale arriva il banjo, in quello sportivo il paracadute, la scarpetta da danza e la maschera con boccaglio. L'India è rappresentata con il sari, il tempio induista e la lampada diya. Tra i nuovi oggetti, infine, ci sono l'ascia, il rasoio, la sedia.