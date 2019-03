Presentato in prima mondiale in concorso alla Berlinale, esce nelle sale della Svizzera italiana il 21 febbraio e dopo la proiezione berlinese si può già dire che mantiene ciò che promette, ovvero di essere una degna versione teen del celebrato “Gomorra”.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

"La paranza" di Saviano protagonista a Berlino Marco Zucchi, RSI 13 febbraio 2019 - 09:07 Presentata in prima mondiale alla Berlinale la pellicola tratta dal romanzo dello scrittore partenopeo che ha anche firmato la sceneggiatura. La rete da pesca che con l’ausilio della lampara attira i piccoli pesci verso le sue maglie e li cattura: è questa la metafora principale di “La paranza dei bambini”, il romanzo di Roberto Saviano che ora diventa un film, sceneggiato dallo scrittore stesso e diretto da Claudio Giovannesi. Il riferimento è alla tecnica con cui la malavita assolda giovanissimi nei suoi ranghi. Presentato in prima mondiale in concorso alla Berlinale, esce nelle sale della Svizzera italiana il 21 febbraio e dopo la proiezione berlinese si può già dire che mantiene ciò che promette, ovvero di essere una degna versione teen del celebrato “Gomorra”. Poca truculenza vera e nessun ricorso compiaciuto a quell’ultraviolenza che spesso rende equivoco il messaggio dei film sulla criminalità, ma comunque un agghiacciante tuffo nella facilità con cui ragazzini di 13-14 anni maneggiano armi da fuoco e sanno usarle senza pietà. Secondo Giovannesi, che si è occupato di gioventù disagiata già in “Alì ha gli occhi azzurri” e “Fiore”, senza dimenticare il fatto che ha diretto due episodi di “Gomorra - la serie”, questo suo nuovo lavoro rappresenta “un film sulla perdita dell’innocenza”. Secondo Saviano invece “non si tratta di raccontare Napoli al mondo, ma di raccontare il mondo attraverso Napoli”.