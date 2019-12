Dal punto di vista del mercato, per non compromettere i risultati della politica di trasferimento, è necessaria una proroga fino al 2030 delle misure di sostegno al trasporto combinato non accompagnato TCNALink esterno nel trasporto transalpino.

Gli aumenti di produttività nel trasporto combinato internazionale, stimano gli operatori, sono solo la metà rispetto a quanto previsto inizialmente, e il " pacchetto di misure per rafforzare il trasferimento modale" del governo, che pure riconosce in linea di principio un ritardo nell'attuazione, non è sufficiente.

L'apertura della Galleria di base del Monte Ceneri nel dicembre 2020 costituisce un altro tassello del puzzle per un efficiente collegamento nord-sud attraverso la Svizzera, ma il potenziamento del corridoio internazionale è in ritardo di almeno un decennio.

Le aziende attive nel trasporto merci in Svizzera chiedono misure supplementari a favore dei transiti ferroviari nelle Alpi, per mantenere la competitività e proseguire il trasferimentoLink esterno del traffico dalla strada alla rotaia. Le misure proposte a metà novembre dal Consiglio federale (governo) per i rappresentanti del settore non sono sufficienti.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Traffico merci alpino, la rotaia è in ritardo 18 dicembre 2019 - 21:50 Le aziende attive nel trasporto merci in Svizzera chiedono misure supplementari a favore dei transiti ferroviari nelle Alpi, per mantenere la competitività e proseguire il trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia. Le misure proposte a metà novembre dal Consiglio federale (governo) per i rappresentanti del settore non sono sufficienti. L'apertura della Galleria di base del Monte Ceneri nel dicembre 2020 costituisce un altro tassello del puzzle per un efficiente collegamento nord-sud attraverso la Svizzera, ma il potenziamento del corridoio internazionale è in ritardo di almeno un decennio. È quanto si legge in un dossier diffuso mercoledì da Hupac, Bls Cargo, SBB Cargo International, coargorail.ch, Unione dei trasporti pubblici UTP e Associazione svizzera dei trasportatori stradali (ASTAG). Gli aumenti di produttività nel trasporto combinato internazionale, stimano gli operatori, sono solo la metà rispetto a quanto previsto inizialmente, e il "pacchetto di misure per rafforzare il trasferimento modale" del governo, che pure riconosce in linea di principio un ritardo nell'attuazione, non è sufficiente. Dal punto di vista del mercato, per non compromettere i risultati della politica di trasferimento, è necessaria una proroga fino al 2030 delle misure di sostegno al trasporto combinato non accompagnato TCNA nel trasporto transalpino. Il settore chiede che il TCNA sia supportato dal 2024 al 2030 con contributi d'esercizio di 55 milioni di franchi l'anno. Il successo della politica di trasferimento dipende anche da percorsi di accesso efficienti alle gallerie di base. A nord di Basilea vi è una sola linea di accesso (via Karlsruhe-Mannheim-Colonia-Benelux) e occorre creare urgentemente un'alternativa, sottolinea la nota. La linea a sinistra del Reno attraverso la Francia può essere considerata un percorso alternativo efficiente (linea di pianura), ideale per la direttrice ad alto volume Belgio-Italia. Va però adeguata ai parametri dei corridoi di transito attraverso la Svizzera (altezza, lunghezza e peso dei convogli). Sarebbe interesse della Confederazione, secondo gli operatori, concludere con la Francia un trattato sullo sviluppo delle infrastrutture.