Brinzauls, il paese che sta franando a valle 22 novembre 2019 - 22:30 Il villaggio romancio di Brinzauls (Brienz in tedesco) sta scivolando lentamente verso valle: un metro all'anno Ora il Cantone dei Grigioni ha promesso un aiuto per scongiurare ogni pericolo. La popolazione della località, abitata da circa un centinaio di persone, è stata informata giovedì sera dalle autorità cantonali e comunali in merito agli ultimi sviluppi. Il Governo retico ha definito "particolare" la situazione in cui si trova Brinzauls. L'esecutivo ha dunque risposto positivamente alla domanda di assistenza e ha sbloccato ingenti risorse umane e finanziarie. Le ultime misurazioni indicano che il villaggio, situato a 1100 metri di quota, scivola verso valle di circa un metro ogni anno. Secondo il municipio, un georadar ha mostrato che un'area sopra Brinzauls si sta muovendo più rapidamente del previsto. Il volume di questo terreno è stimato in 500'000 metri cubi. Un'altra massa instabile, che potrebbe raggiungere i 170'000 metri cubi, è stata scoperta dagli specialisti a poca distanza, sopra la località di Vazerol. Gli esperti si attendono che questi due terreni si rompano a pezzetti, senza però raggiungere i villaggi sottostanti. Tuttavia, il livello di pericolo è stato leggermente aumentato. Ecco il servizio del Tg.