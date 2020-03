Padronato e sindacati si sono incontrati venerdì pomeriggio, ma per ora non sono ancora emerse decisioni concrete.

Cantieri fermi oppure no? Coronavirus in Ticino, i dubbi del settore edile

Coronavirus in Ticino, i dubbi del settore edile 13 marzo 2020 - 20:54 L’Unione Associazioni dell’Edilizia (UAE) in Ticino, a causa dell'epidemia di coronavirus, ha consigliato venerdì alle imprese del settore artigianale di fermare le attività aziendali (uffici, produzione, montaggio) “almeno durante tutta la prossima settimana”. Un simile consiglio arriva dalla Societa impresari costruttori (SIC). Alcuni cantieri si fermano da lunedì, altri vanno avanti. Il servizio della Radiotelevisione svizzera. L’UAE raccomanda ai suoi associati di “inoltrare immediatamente la richiesta di lavoro ridotto da ricondurre quale conseguenza diretta del coronavirus”. Mentre alcuni cantieri hanno deciso di seguire il consiglio, altri hanno invece deciso di continuare fino a che un blocco sarà imposto. Padronato e sindacati si sono incontrati venerdì pomeriggio, ma per ora non sono ancora emerse decisioni concrete.