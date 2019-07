Fai un sopralluogo per individuare i punti per entrare nel e uscire dal fiume

Con il gommone sui fiumi, ma in sicurezza 13 luglio 2019 - 21:01 Sui fiumi svizzeri spopolano i gommoni. Aare, Limmat, Reuss, Reno e Rodano sono solo alcuni dei fiumi molto frequentati nelle calde sere d’estate e nei fine settimana. I fiumi sono però imprevedibili e i pericoli sono sempre in agguato. Ma solo l’8% degli utenti di un gommone indossa un giubbotto di salvataggio. Ogni anno in Svizzera annegano mediamente cinque persone che usano un gommone sui fiumi o sui laghi. Da alcuni anni questo tipo di natante è in voga e nel fine settimana e nelle calde sere d’estate sempre più fiumi pullulano di gommoni. Molte persone hanno a bordo bevande, uno spuntino e musica. Solo pochi danno peso anche alla sicurezza: sui grandi fiumi svizzeri solo l’8% degli utenti di un gommone indossa un giubbotto di salvataggio; questo è quanto emerge da un sondaggio dell’Ufficio prevenzioni infortuni (Upi). All’improvviso ci si trova in difficoltà Su un fiume un pericolo può emergere quando meno ce lo si aspetta. Il gommone può perdere aria, può scuffiare, una persona può cadere nell’acqua fredda, si può andare a sbattere contro un pilastro o finire in una corrente forte. In tutti questi casi un giubbotto di salvataggio equivale a un’assicurazione a vita. «Aare You Safe?» – Restare a galla grazie al giubbotto di salvataggio Quest’estate l’UPI, la Società Svizzera di Salvataggio, la polizia cantonale di Berna e la città di Berna riuniscono le forze per sensibilizzare gli utenti dei gommonni sull’Aare nei confronti dell’utilità dei giubbotti di salvatagio. L’obiettivo finale è quello di incrementare il tasso d’uso dei giubbotti. La sperimentata campagna di sensibilizzazione «Aare You Safe?» promossa dalla Città di Berna e dalla SSS e sostenuta notevolmente dai partner si concentra quest’anno sull’uso sicuro dei gommoni sull’Aare. Sei consigli di sicurezza per divertirsi sull’acqua Per le uscite in gommone sui fiumi indossa sempre un giubbotto di salvataggio Non legare assieme i canotti Fai un sopralluogo per individuare i punti per entrare nel e uscire dal fiume Non legare mai i bambini al gommone Proteggiti dal caldo o dal freddo Infine: se vuoi bere degli alcolici, fallo solo dopo l’uscita in gommone