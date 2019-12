Greta Thunberg nel corso della conferenza sul clima Cop25 a Madrid. (Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved)

L'ecologista svedese Greta Thunberg è stata designata "Persona dell'Anno' dalla rivista Time.

La sedicenne ha infatti guadagnato la copertina che in dicembre il magazine americano dedica alla persona che ha segnato più di altri l'anno che sta per concludersi.

Greta Thunberg, la più giovane vincitrice di questa speciale classifica dalla sua istituzione nel 1927, ha preceduto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la speaker della Camera Nancy Pelosi, la 'talpa' che ha messo in moto la procedura per l'impeachment contro il presidente USA e i manifestanti di Hong Kong.

La copertina di Time ha voluto celebrare "il potere della gioventù" in una foto che mostra Greta in piedi su uno scoglio battuto dalle onde. Il magazine ha spiegato che la giovane militante è stata premiata "per aver suonato l'allarme sulla relazione predatrice dell'umanità con l'unica casa che abbiamo" e "per aver mostrato cosa succede quando una nuova generazione prende la guida". In particolare, ha sottolineato sempre Time, Greta Thunberg è stata capace di "trasformare vaghe ansie sul futuro del pianeta in un movimento mondiale che chiede un cambiamento globale".

"Wow, è incredibile, condivido questo onore con tutti quelli del movimento #FridaysForFuture e i militanti per il clima dappertutto", ha esclamato su Twitter la giovane svedese, che si trova a Madrid per partecipare alla conferenza internazionale Cop25.

(1) Wow, this is unbelievable! I share this great honour with everyone in the #FridaysForFuture movement and climate activists everywhere. #climatestrike https://t.co/2t2JyA6AnM pic.twitter.com/u4JUD4cgCz — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 11, 2019

Da quando ha iniziato, nell'agosto 2018, a manifestare da sola tutti i venerdì davanti al parlamento di Stoccolma, Greta è riuscita a convincere folle crescenti di giovani e meno giovani, un po' in tutto il mondo, a scendere regolarmente in piazza per spronare i politici a intervenire con misure realmente incisive per cercare di frenare il riscaldamento globale.

