Già lo scorso mese di luglio l'Inter venne a Cornaredo per svolgere un match preparatorio contro il Lugano. Un'ottima esperienza che ha probabilmente convinto i nerazzurri a scegliere Lugano anche per la prossima estate.

Il tutto dovrebbe iniziare la prima settimana di luglio e potrebbe essere aperto al pubblico. Dopo i lavori in riva al Ceresio, la squadra milanese si dovrebbe poi spostare in Asia dove verranno svolte una serie di amichevoli.

Ad Appiano Gentile si aprirà presto un cantiere e, pertanto, l'Inter dovrà cercarsi un nuovo posto per svolgere la preparazione estiva. Il club nerazzurro, come confermato sull'edizione di lunedì della Gazzetta dello Sport, ha così scelto Lugano e lo stadio Cornaredo, luogo e struttura considerati ideali per organizzare la stagione 2019-20. Oltretutto Lugano dista a meno di 40 chilometri da Appiano Gentile.

Ancora nel vivo della presente stagione, con l'Inter ancora in piena corsa per un posto in Champions League, dietro alla scrivanie si sta già pianificando la prossima. E considerato che la Pinetina quest'estate non sarà agibile per lavori, i nerazzurri dovrebbe fare parte della preparazione a Lugano.

