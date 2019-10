Come l'attentatore in Nuova Zelanda, il neonazista ha voluto filmare e diffondere in diretta su internet, con una camera installata sul suo casco, le sue "gesta". Nel video di 35 minuti, dove ha espresso tutto il suo odio nei confronti di ebrei, immigrati e femministe, si vede l'estremista di destra che tenta vanamente di varcare la porta chiusa della sinagoga e che spara mortalmente su un passante nei pressi dell'edificio religioso e su un imbianchino in un ristorante turco vicino.

La sua radicalizzazione sembra essere avvenuta sul web. Ha abbandonato presto gli studi in chimica, poco dopo la maturità, non aveva un'occupazione stabile e non era noto agli inquirenti.

Il 27enne, che mercoledì ha ucciso due persone e ne ha ferite gravemente altre due, appare come un solitario fanatico neonazista, secondo quanto sta emergendo da fonti dell'inchiesta e dai media tedeschi: Stephan Balliet, nato a Eisleben in Sassonia-Anhalt, viveva con la madre e passava la maggior parte del suo tempo davanti al computer.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Attentato alla sinagoga, opera di un neonazista solitario 10 ottobre 2019 - 13:41 Si delinea il profilo del giovane che ha sparato sui fedeli nella sinagoga di Halle (Germania nord-orientale) con l'intenzione di compiere una strage in concomitanza con la festa ebraica dello Yom Kippur. Il 27enne, che mercoledì ha ucciso due persone e ne ha ferite gravemente altre due, appare come un solitario fanatico neonazista, secondo quanto sta emergendo da fonti dell'inchiesta e dai media tedeschi: Stephan Balliet, nato a Eisleben in Sassonia-Anhalt, viveva con la madre e passava la maggior parte del suo tempo davanti al computer. La sua radicalizzazione sembra essere avvenuta sul web. Ha abbandonato presto gli studi in chimica, poco dopo la maturità, non aveva un'occupazione stabile e non era noto agli inquirenti. Come l'attentatore in Nuova Zelanda, il neonazista ha voluto filmare e diffondere in diretta su internet, con una camera installata sul suo casco, le sue "gesta". Nel video di 35 minuti, dove ha espresso tutto il suo odio nei confronti di ebrei, immigrati e femministe, si vede l'estremista di destra che tenta vanamente di varcare la porta chiusa della sinagoga e che spara mortalmente su un passante nei pressi dell'edificio religioso e su un imbianchino in un ristorante turco vicino. La cattura da parte degli agenti sopraggiunge poco dopo mentre l'autore si sta dando alla fuga, rammaricandosi con gli internauti immaginari (sembra che solo 5 utenti abbiano assistito sul web all'attentato) del fatto che le sue armi artigianali non abbiano funzionato a dovere.