Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Case digitali, nell'edilizia il futuro è oggi 27 febbraio 2019 - 17:38 Finora erano state costruite le prime case con stampanti 3D che erano poi governate secondo sistemi intelligenti ma i ricercatori del Politecnico di Zurigo hanno voluto andare oltre. A Dübendorf, nel canton Zurigo, è stata infatti inaugurata i questi giorni la prima abitazione progettata, edificata e gestita unicamente attraverso processi digitali. L’iniziativa dell’accademia federale, cui hanno partecipato oltre 30 aziende, consente di razionalizzare le tecniche costruttive – grazie all’intervento di stampanti 3D e robot – e l’uso dei materiali. Molte componenti ottimizzate richiedono infatti spessori ridotti di muri e tetti e l’adozione di nuovi criteri comporta una rivoluzione del design e delle geometrie. Ma oltre all’estetica il progetto rispetta canoni ambientali sotto un duplice profilo, riducendo l’utilizzo di materiali e facendo risparmiare energia. L’unica preoccupazione che potrebbe sorgere riguarda il futuro della manodopera se le tecniche di realizzazione delle case digitali avranno successo. Ma gli esperti assicurano che l’apporto dell’uomo non scomparirà: magari però i muratori dovranno svolgere il loro lavoro con i tablet.