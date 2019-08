Il Brasile non è l'unico paese colpito dagli incendi. Anche in Bolivia, Perù e Paraguay decine di migliaia di ettari di foresta sono andati distrutti.

- Lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil e de outros países amazônicos p/ ganhos políticos pessoais. O tom sensacionalista com que se refere à Amazônia (apelando até p/ fotos falsas) não contribui em nada para a solução do problema.

La risposta di Bolsonaro non si è fatta attendere. "Mi dispiace che il presidente Macron cerchi di strumentalizzare una questione interna del Brasile e di altri Paesi amazzonici per i suoi interessi politici personali", ha risposto su Twitter, parlando anche di "mentalità colonialista fuori luogo nel XXI secolo".

"La nostra casa sta bruciando", ha avvertito giovedì sera Macron in un tweet, accompagnando il suo messaggio con la foto di un incendio forestale. "L'Amazzonia, il polmone del nostro pianeta che produce il 20% del nostro ossigeno è in fiamme, è una crisi internazionale", ha aggiunto, dando appuntamento ai leader del G7 "per parlare di questa urgenza fra due giorni".

Dall'inizio dell'anno il numero di incendi in Amazzonia è cresciuto dell'84%. Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato di "crisi internazionale" e ha chiesto che la questione sia iscritta nell'agenda del G7 in programma questo fine settimana a Biarritz. Stizzita la risposta del suo omologo brasiliano Jair Bolsonaro.

Ambiente Gli incendi in Amazzonia si trasformano in crisi internazionale

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Gli incendi in Amazzonia si trasformano in crisi internazionale 23 agosto 2019 - 08:36 Dall'inizio dell'anno il numero di incendi in Amazzonia è cresciuto dell'84%. Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato di "crisi internazionale" e ha chiesto che la questione sia iscritta nell'agenda del G7 in programma questo fine settimana a Biarritz. Stizzita la risposta del suo omologo brasiliano Jair Bolsonaro. "La nostra casa sta bruciando", ha avvertito giovedì sera Macron in un tweet, accompagnando il suo messaggio con la foto di un incendio forestale. "L'Amazzonia, il polmone del nostro pianeta che produce il 20% del nostro ossigeno è in fiamme, è una crisi internazionale", ha aggiunto, dando appuntamento ai leader del G7 "per parlare di questa urgenza fra due giorni". La risposta di Bolsonaro non si è fatta attendere. "Mi dispiace che il presidente Macron cerchi di strumentalizzare una questione interna del Brasile e di altri Paesi amazzonici per i suoi interessi politici personali", ha risposto su Twitter, parlando anche di "mentalità colonialista fuori luogo nel XXI secolo". Da gennaio, l'agenzia spaziale brasiliana (Inpe) ha contato 72'000 incendi nella regione, 9'500 dei quali scoppiati solo nell'ultima settimana. L'incremento rispetto allo scorso anno è dell'84%, si tratta del dato più alto dal 2013, quando iniziarono le rilevazioni del fenomeno. Lunedì scorso, il fumo degli incendi ha oscurato per oltre un'ora i cieli di San Paolo. I critici accusano la politica ambientale del presidente Jair Bolsonaro, che punta sullo sviluppo invece che alla conservazione e che avrebbe spinto molti agricoltori e allevatori ad appiccare fuochi per disboscare. Bolsonaro ha invece insinuato che dietro all'ondata di incendi potrebbero esserci organizzazioni ambientaliste, che avrebbero appiccato gli incendi per attirare l'attenzione su di lui. Accuse che le Ong hanno respinto con fermezza, parlando di dichiarazioni "irresponsabili" da parte del presidente. Il Brasile non è l'unico paese colpito dagli incendi. Anche in Bolivia, Perù e Paraguay decine di migliaia di ettari di foresta sono andati distrutti.