Ai nostri giorni il percorso lungo la ripida e difficile parete nord viene completato in poche ore ma fino agli anni '50 occorrevano diversi giorni per giungere in vetta. Resta il fatto che la scalata della parete nord mantiene immutato tutto il suo fascino.

Oggi l'alpinista elvetica Evelyn Binsack c'è già riuscita tre volte, la prima delle quali nel 1990, all'età di 22 anni. In un successivo tentativo ha raggiunto la cima in solitaria.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La parete nord dell'Eiger conquistata 80 anni fa 24 luglio 2018 - 19:24 L'Eiger costituisce uno dei trofei più ambiti nel mondo dell'alpinismo e scalatori provenienti dai più disparati paesi amano cimentarsi lungo la maestosa parete nord della montagna bernese. Solo 80 anni fa, esattamente il 24 luglio del 1938, dopo una lunga scia di fallimenti e morti, la cordata composta dai tedeschi Andreas Heckmair e Ludwig Vörg e dagli austriaci Fritz Kasparek e Heinrich Harrer riuscì, dopo varie peripezie, nell'impresa di conquistare la vetta a 3'967 metri salendo dalla parete nord. L'evento venne subito amplificato dalla propaganda nazista e i quattro furono ricevuti dal Führer. Oggi l'alpinista elvetica Evelyn Binsack c'è già riuscita tre volte, la prima delle quali nel 1990, all'età di 22 anni. In un successivo tentativo ha raggiunto la cima in solitaria. Ai nostri giorni il percorso lungo la ripida e difficile parete nord viene completato in poche ore ma fino agli anni '50 occorrevano diversi giorni per giungere in vetta. Resta il fatto che la scalata della parete nord mantiene immutato tutto il suo fascino.