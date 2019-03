Un evento di questa portata fa storcere il naso a molti, ma non agli operatori turistici della località. Secondo Roberto Rivola, portavoce Engadin St. Moritz turismo, almeno 500-600 persone, dai cuochi agli operai, abbiano lavorato per il successo del party.

Sfarzo indiano a St. Moritz 26 febbraio 2019 - 08:53 Una festa a dir poco sfarzosa è iniziata venerdì sera a St. Moritz. Si tratta dell'addio al celibato del figlio dell'uomo più ricco dell'India, con un patrimonio personale di 45 miliardi di dollari. Lunedì sera anche gli abitanti della località grigionese e i turisti hanno partecipato alla festa iniziata venerdì e proseguita per diversi giorni. 850 invitati, tutti gli hotel a 5 stelle di St.Moritz occupati, un luna park, ... Cifre ufficiali su quanto sia costato l'addio al celibato di Akash Ambani, figlio del multimiliardario indiano Mukesh Ambani, non se ne hanno, ma si stima una cifra attorno ai 100 milioni di franchi. "I festeggiamenti durano per più giorni e quindi si hanno bisogno più location in uno spazio ristretto, cosicché gli invitati possono camminare o andare in macchina o carrozza. Quindi le sfide sono avere gli hotel liberi e muovere così tante persone contemporaneamente", spiega alla Radiotelevisione svizzera Shilpa Sukumar, che da cinque anni organizza in Svizzera matrimoni ed altri eventi per la clientela indiana. Un evento di questa portata fa storcere il naso a molti, ma non agli operatori turistici della località. Secondo Roberto Rivola, portavoce Engadin St. Moritz turismo, almeno 500-600 persone, dai cuochi agli operai, abbiano lavorato per il successo del party.