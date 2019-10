A differenza dei quattro voli quotidiani presenti ora tra le due città, questo nuovo servizio farà capo alle 14 corrispondenze giornaliere già garantite dalle FFS in ogni direzione; questo permetterà ai turisti di accedere a quasi tutti i collegamenti in partenza oltre San Gottardo.

La decisione giunge a pochi giorni dall'annuncio del vettore elvetico di voler cessare i decolli dallo scalo ticinese, in seguito al dissesto finanziario di Adria Airways, che ha costretto a terra i suoi aerei. Compagnia aerea slovena che gestiva il volo per conto di Swiss.

I clienti possono partire da Lugano in treno: un numero di volo Swiss sarà attribuito ad alcuni collegamenti ferroviari FFS fra le stazioni di Lugano e lo scalo zurighese. Il costo del viaggio in treno è incluso in quello aereo.

Dal 16 ottobre sarà possibile comprare il biglietto aereo da Lugano per una qualsiasi destinazione della compagnia Swiss in Europa e nel mondo. Il viaggio fino all'aeroporto - dal Ticino a Zurigo - sarà effettuato con il treno grazie a uno degli attuali 14 collegamenti giornalieri. In tal modo si vuole ovviare al recente fallimento della compagnia slovena Adria Airways, che garantiva i voli sull'asse Lugano-Zurigo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

A Zurigo in treno con un biglietto aereo 07 ottobre 2019 - 15:59 Dal 16 ottobre sarà possibile comprare il biglietto aereo da Lugano per una qualsiasi destinazione della compagnia Swiss in Europa e nel mondo. Il viaggio fino all'aeroporto - dal Ticino a Zurigo - sarà effettuato con il treno grazie a uno degli attuali 14 collegamenti giornalieri. In tal modo si vuole ovviare al recente fallimento della compagnia slovena Adria Airways, che garantiva i voli sull'asse Lugano-Zurigo. Si concretizza la misura preannunciata da Swiss nel quadro dei correnti problemi per lo scalo di Lugano-Agno. La compagnia aerea elvetica e le Ferrovie federali (FFS) hanno infatti annunciato lunedì, un nuovo servizio dal 16 ottobre. I clienti possono partire da Lugano in treno: un numero di volo Swiss sarà attribuito ad alcuni collegamenti ferroviari FFS fra le stazioni di Lugano e lo scalo zurighese. Il costo del viaggio in treno è incluso in quello aereo. I posti sul «Flugzug» - gioco di parole dal tedesco Flugzeug (aereo) e Zug (treno) - possono essere prenotati da subito sul sito Internet di Swiss e presso tutte le agenzie di viaggio, per qualsiasi partenza dal 16 ottobre 2019. La decisione giunge a pochi giorni dall'annuncio del vettore elvetico di voler cessare i decolli dallo scalo ticinese, in seguito al dissesto finanziario di Adria Airways, che ha costretto a terra i suoi aerei. Compagnia aerea slovena che gestiva il volo per conto di Swiss. A differenza dei quattro voli quotidiani presenti ora tra le due città, questo nuovo servizio farà capo alle 14 corrispondenze giornaliere già garantite dalle FFS in ogni direzione; questo permetterà ai turisti di accedere a quasi tutti i collegamenti in partenza oltre San Gottardo. "Il fatto che il Ticino sia collegato all’hub zurighese di Swiss riveste una grande importanza per la compagnia. Si tratta di un primo passo intermedio pragmatico. Swiss e le FFS continueranno a lavorare attivamente all’ampliamento di questo servizio".