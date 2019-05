I ladri sono però tuttora in fuga; la polizia cantonale ha messo in atto un vasto dispositivo di ricerca unitamente alle polizie comunali e alle guardie di confine e in collaborazione con le forze dell’ordine italiane.

Fatto esplodere un altro bancomat in Ticino 11 maggio 2019 - 20:44 A Stabio è stato messo a segno il quarto colpo con le stesse modalità in pochi mesi in Ticino: bancomat fatto saltare in aria, colpita la stessa banca, il colpo è stato perpetrato con la stessa rapidità d'azione. “Confermo: è stato rubato del denaro, ma al momento attuale non è possibile stabilire a quanto ammonti il bottino”. Sono le parole di Renato Pizolli, portavoce della polizia cantonale, raggiunto mentre si trovava a Stabio, dove un distributore di denaro è stato fatto esplodere verso le 4 di sabato mattina. Si tratta del quarto colpo del genere messo a segno in Ticino in pochi mesi, dopo quelli di Arzo, Coldrerio e Novaggio: stessa modalità, stessa banca (la Raiffeisen) stessa rapidità di azione. In aprile, c'era stato anche l'episodio alla Raiffeisen di Monteggio, ma la dinamica era diversa e probabilmente diversa era anche la firma di quel furto. “Sul posto, oltre alla nostra scientifica, sono arrivati anche gli specialisti di Zurigo e gli artificieri – continua Pizolli -. Dai rilevamenti si potrà capire che tipo di esplosivo è stato impiegato e le modalità con le quali è stato messo a segno il colpo”. I ladri sono però tuttora in fuga; la polizia cantonale ha messo in atto un vasto dispositivo di ricerca unitamente alle polizie comunali e alle guardie di confine e in collaborazione con le forze dell’ordine italiane.