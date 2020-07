Come hanno vissuto questi mesi di lockdown gli illustratori? La risposta in 19 disegni.

Angoscia, introspezione, ma anche attimi di (relativa) felicità e, soprattutto, di nuove finestre che si aprono su altri mondi possibili. È quanto traspare dai disegni di 19 illustratori ticinesi che durante questi mesi di semi-confinamento hanno raffigurato nel modo a loro più consono le riflessioni su un periodo in cui la vita si è trovata un po' in sospensione.

Il progetto è nato su iniziativa di Micha Dalcol, coordinatore della sezione ticinese di Fokus Illustration, un gruppo attivo da tempo nella Svizzera tedesca e francese, che riunisce i professionisti del settore per scambiarsi esperienze e fare rete e che in Ticino è stato creato alla fine del 2019. "Ci siamo riuniti alcune volte, poi è arrivato il 'lockdown' e abbiamo dovuto sospendere tutto", ci spiega Dalcol. "Ci siamo quindi chiesti: e se facessimo una mostra virtuale?".

La proposta è stata subito accolta con entusiasmo da 18 suoi colleghi. "Ho inviato solo il titolo e il sottotitolo del progetto - Camera con vista / Riflessioni illustrate sul periodo di chiusura in Svizzera - poi ognuno ha lavorato per conto suo, senza sapere cosa facessero gli altri". Il risultato sono 19 tasselli che compongono le giornate del confinamento, delle istantanee su aspetti di una vita quotidiana completamente sottosopra. Una "macedonia di emozioni", come riassume alla perfezione l'illustrazione dell'atelier Officina 103.

"Per quanto mi concerne - ci dice Micha Dalcol - questo periodo è stato l'occasione per creare una sorta di altro mondo assieme a mio figlio, che ha tre anni e mezzo". Un mondo in cui si affacciano pirati, sirene, navi, ma anche onde paurose.

Più in generale, l'illustratore, al pari probabilmente di molti suoi colleghi, ha potuto in questi mesi "dar libero sfogo alla propria creatività" e concentrarsi su progetti più personali.

I disegni presentati in questo album sono per il momento visibili esclusivamente online. L'idea è però di riunirli e di organizzare una vera esposizione affinché tutti possano toccarli con mano.