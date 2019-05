Qual è la soluzione migliore alle code che soffocano il Canton Ticino? Domanda aperta alla quale i ticinesi saranno chiamati ad esprimersi il prossimo 19 maggio, in particolare devono decidere se eliminare le rotonde e introdurre semafori sull'asse Bellinzona-Locarno, tra Cadenazzo-Quartino. Ma si parla anche di traffico e mobilità pubblica nel luganese.

La quotidiana coda sul lungo lago di Lugano.

Il traffico in Ticino è sempre più caotico. Gli esperti studiano le soluzioni migliori per eliminare le colonne. I cittadini si dividono, la politica a volte non sa come decidersi. Allora, come del caso della scelta sulla semaforizzazione del un tratto di strada sul Piano di Magadino, saranno i cittadini ticinesi a decidere il prossimo 19 maggio.

In altri casi, come a Lugano, i politici pressati soprattutto dai commercianti, si lanciano in esperimenti e introducono correttivi al piano viario nel centro di Lugano. Risultato: commercianti tiepidamente contenti, cittadini scettici e soprattutto tecnici contrari consci del fatto che l'esperimento peggiorerà sensibilmente la viabilità nel centro di Lugano e anche i mezzi pubblici saranno confrontati a disagi che oggi non conoscono.

Ma la domanda resta: come uscire dagli ingorghi?

Un secondo servizio è dedicato agli anziani al volante. La popolazione invecchia, aumenta la categoria degli automobilisti dai capelli grigi. Per molti è un problema di sicurezza. Per molti di loro invece è una possibilità di indipendenza. Essere costretti a rinunciare alla patente per molti automobilisti senior è un trauma. Cosa fare? Fino a quale età è possibile guidare con sicurezza?



