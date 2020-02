Ancora oggi si scava per scoprire tutta la verità su quel giorno. Si sta, infatti, celebrando il quarto processo sulla vicenda. Quella di Pizzolungo è una strage Link esterno poco raccontata, eppure fondamentale per capire di più sulla storia recente italiana. L'esplosivo usato è in parte lo stesso di altre stragi, come quella in cui resta ucciso il giudice Borsellino o quella del treno rapido 904 del Natale 1984.

La scultura in ricordo della strage di Pizzolungo, ordinata dai vertici mafiosi per uccidere il giudice Falcone, in cui morirono una donna e i suoi due figli.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La storia di Margherita, tra bombe e misteri della Prima Repubblica Massimo Lauria, Rsionline 20 febbraio 2020 - 09:07 La vicenda personale di Margherita Asta è legata a un pezzo di storia recente italiana, in cui si sono intrecciati attentati mafiosi, politica e strategia della tensione. Sono trascorsi 35 anni dall'esplosione dell'autobomba che avrebbe dovuto uccidere il giudice Carlo Palermo a Pizzolungo (Trapani). È il 2 aprile 1985 quando un killer di Cosa nostra aziona l'ordigno con un telecomando. Nella deflagrazione vengono dilaniati Barbara Rizzo, 30 anni, e i due figli gemelli di 6 anni, Salvatore e Giuseppe Asta. Sono la mamma e i fratelli di Margherita Asta, oggi attivista antimafia e volontaria dell'Associazione Libera. Quella mattina, a differenza del solito, Margherita non si trova a bordo dell'auto di famiglia, che fa da scudo alla Fiat 132 blindata del magistrato, che viene ferito ma si salva insieme agli agenti della scorta. Ancora oggi si scava per scoprire tutta la verità su quel giorno. Si sta, infatti, celebrando il quarto processo sulla vicenda. Quella di Pizzolungo è una strage poco raccontata, eppure fondamentale per capire di più sulla storia recente italiana. L'esplosivo usato è in parte lo stesso di altre stragi, come quella in cui resta ucciso il giudice Borsellino o quella del treno rapido 904 del Natale 1984.