Sceglie il suicidio assistito invece solo una minima parte (3 nel 2018) dei pazienti di HospiceLink esterno , uno dei servizi di cure palliative a domicilio del cantone, che assiste oltre 400 malati con diagnosi terminali, garantendo loro dignità e qualità di vita nell'ultima fase. In cure palliative "c'è sempre qualcosa che si può fare", ricorda Lorenza Ferrari. Guardate l'intervista a Lorenza Ferrari per saperne di più sulle cure palliative:

Come ExitLink esterno , con cui 905 persone in Svizzera (19 in Ticino) hanno scelto di andarsene nel 2018. Erano malati terminali o la cui qualità di vita era condizionata in modo per loro insopportabile: 213 erano iscritti da meno di 3 mesi, ma oltre la metà (492) da più di 3 anni.

E dove il diritto non arriva sono le organizzazioni attive in questo ambito a doversi autoregolare.

Art. 114: Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Il mosaico di norme europeo, per il professor Alberto Bondolfi, contribuisce al turismo della morteLink esterno (vedi il caso di DJ FaboLink esterno ). La Confederazione per regolare il suicidio assistito si limita a due articoli del Codice penaleLink esterno :

In Svizzera due articoli del codice penale regolano l'aiuto al suicidio (permesso) e l'eutanasia (vietata). Il legislatore ha discusso per 20 anni ma non ha voluto andare oltre, malgrado processi e divergenze pure tra i medici.

