Grandi navi, sfiorato un nuovo incidente a Venezia 08 luglio 2019 - 13:11 Una nave della Costa Crociere ha rischiato di finire contro la riva domenica a Venezia sbandando poco dopo il bacino San Marco, mentre sulla città infuriava una burrasca di grandine e vento. Secondo informazioni della Capitaneria di Porto, la prua della nave sarebbe arrivata a sfiorare uno yacht ancorato in Riva Sette Martiri, e altre imbarcazioni del servizio pubblico di trasporto, riuscendo però ad evitare l'incidente. La nave, la Costa Deliziosa, stava uscendo dal porto, guidata dai rimorchiatori, e probabilmente a causa delle proibitive condizioni meteo si è trovata in difficoltà a mantenere la rotta. All'altezza dei Giardini, il pilota ha fatto partire la sirena prolungata dell'emergenza, mentre i rimorchiatori di prua tentavano con fatica di raddrizzarla. Tra i passeggeri che si trovavano sui vaporetti in navigazione c'è stato il panico, e anche chi era a riva ha vissuto momenti di paura, temendo potesse ripresentarsi la situazione del 2 giugno scorso, con la collisione nel canale della Giudecca tra la Msc Opera e un battello granturismo. Il ministro dei trasporti italiano Danilo Toninelli ha annunciato di aver disposto un'immediata ispezione, mentre la procura di Venezia aprirà un fascicolo d'indagine sull'accaduto.