Non c’è quindi da stupirsi che a Savigny, nei pressi di Vevey, sabato si sia tenuto un insolito casting. In lizza c’era una novantina di mucche, 40 delle quali sono state selezionate per partecipare agli spettacoli e ai tre cortei previsti durante la Fête des Vignerons, in programma dal 18 luglio all'11 agosto nella località sul Lemano.

In Svizzera, paese dei formaggi e del cioccolato, le mucche godono di una considerazione particolare. Non sono venerate come in India ma i prodotti caseari hanno contrassegnato la vita e la storia di molti cantoni.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Le protagoniste del casting sono mucche tvsvizzeras/spal con RSI (Tg del 4.5.2019) 04 maggio 2019 - 22:20 In vista della Fête des Vignerons a Vevey (Vaud) sono state scelte le vacche che prenderanno parte alle sfilate. In Svizzera, paese dei formaggi e del cioccolato, le mucche godono di una considerazione particolare. Non sono venerate come in India ma i prodotti caseari hanno contrassegnato la vita e la storia di molti cantoni. Non c’è quindi da stupirsi che a Savigny, nei pressi di Vevey, sabato si sia tenuto un insolito casting. In lizza c’era una novantina di mucche, 40 delle quali sono state selezionate per partecipare agli spettacoli e ai tre cortei previsti durante la Fête des Vignerons, in programma dal 18 luglio all'11 agosto nella località sul Lemano. Tra i criteri per la scelta le proporzioni, il portamento e il carattere delle candidate. E magari dopo qualcuno potrebbe pensare anche a un calendario…