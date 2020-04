Non a caso nel continente asiatico si tengono i più importanti tornei, in particolare quelli di molte discipline sportive praticate in poltrona davanti a una console.

Il mondo dei videogiochi non conosce crisi 02 aprile 2020 - 16:58 Uno dei passatempi principali per ragazzi e meno giovani in questo periodo di clausura forzata a casa è senz'altro quello dei videogiochi. Nelle lunghe giornate di isolamento sono infatti molti che si dedicano a questo intrattenimento e ci sono schiere di giocatori si sfidano in rete in gare virtuali. I dispositivi elettronici e i sofware sono sempre più sofisticati dal profilo tecnologico e la qualità delle immagini create dai video designer in molti casi hanno raggiunto livelli artistici. Anche in Svizzera il settore è in sensibile espansione ma il mercato principale è quello asiatico. In Oriente si trova il numero maggiore di persone attive professionalmente nel mondo dei videogiochi. Non a caso nel continente asiatico si tengono i più importanti tornei, in particolare quelli di molte discipline sportive praticate in poltrona davanti a una console. Ma al di là dell'aspetto ludico c'è quello economico che non va sottovalutato: il settore fattura infatti nel mondo più del cinema e della musica messi assieme.