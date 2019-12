L'importo, previsto in una iniziativa parlamentare dell'ex consigliere nazionale Thomas Weibel non sarà computabile né sulla franchigia né sulla partecipazione ai costi. Dal provvedimento saranno però esclusi i bambini e i giovani, i pazienti inviati da un medico e quelli che vengono successivamente ricoverati.

I pazienti che si recano al pronto soccorso per problemi lievi presto dovranno pagare una tassa di 50 franchi. Lo ha deciso martedì il Consiglio nazionale. L'importo, previsto in una iniziativa parlamentare dell'ex consigliere nazionale Thomas Weibel non sarà computabile né sulla franchigia né sulla partecipazione ai costi. Dal provvedimento saranno però esclusi i bambini e i giovani, i pazienti inviati da un medico e quelli che vengono successivamente ricoverati. Lo scopo della misura è rendere i pazienti più consapevoli delle varie componenti del sistema sanitario e privilegiare i contatti con il medico di famiglia. In questo modo si potrebbero sgravare i reparti di pronto soccorso degli ospedali e quindi anche contenere l'evoluzione dei costi. Le consultazioni ambulatoriali negli ospedali costano infatti più del doppio di quelle presso uno studio medico. La sinistra si è opposta alla nuova tassa sottolineando che essa andrà a colpire soprattutto i più poveri, gli anziani e i malati cronici. La definizione di "caso bagatella" inoltre non è però chiara.