Un settimo della popolazione decide per l’intera Svizzera: è democratico?

C'è un divario tra l'ideale sulla carta e la realtà nella pratica: meno della metà delle persone che possono votare fanno uso del proprio diritto. Keystone / Christian Beutler

In media, circa il 45% dell’elettorato svizzero partecipa alle votazioni e alle elezioni. Perché l'affluenza alle urne è così bassa e cosa si potrebbe fare per aumentarla?

Beatrice Gmünder, SRF

La democrazia è sotto pressione in tutta la Svizzera. In Turchia, il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha fatto arrestare il suo più accanito avversario senza indugi. In Serbia, migliaia di persone scendono in piazza per manifestare contro la corruzione, a favore di elezioni libere e di un’autentica codeterminazione. Anche in altri Paesi, come Ungheria e Russia, la democrazia non può essere data per scontata. E in Svizzera?

La Svizzera è riconosciuta a livello internazionale come un modello di democrazia: diretta, stabile, vicina alla gente. Ma le apparenze ingannano. C’è un divario tra l’ideale sulla carta e la realtà nella pratica: meno della metà delle persone con diritto al voto ne fa uso.

Viviamo in un sistema in cui un settimo della popolazione può prendere decisioni per tutti.

Il comico satirico Michael Elsener riassume il dilemma con un gioco di numeri: “In Svizzera vivono circa nove milioni di persone. Di questi, 5,6 milioni hanno diritto di voto. Se il 45% di loro si reca alle urne (affluenza media alle urne), rimangono 2,6 milioni di elettori ed elettrici che devono decidere su una proposta”.

“Per votare sì o no, sono quindi sufficienti 1,3 milioni di persone per decidere su una proposta. Queste sono la cosiddetta maggioranza. Viviamo in un sistema in cui il 14% può decidere per tutti noi. È un settimo”, afferma Elsener.

Michael Elsener Michael Elsener ha studiato scienze politiche presso le Università di Zurigo e Firenze. Dal 2008 si esibisce come comico satirico in Svizzera, Germania e a New York. Nel suo programma teatrale “Alles wird gut” (“Andrà tutto bene”), fa luce sulla democrazia svizzera. Prima delle votazioni, Elsener fornisce le argomentazioni pro e contro sui social media sotto forma di videoclip satirici.

Nel suo programma attuale si chiede, tra le altre cose, perché l’affluenza alle urne in Svizzera sia così bassa. La sua risposta: aprire la busta elettorale è troppo complicato. Una volta superato questo ostacolo, però, non diventa più facile, anzi.

Ma la Svizzera è orgogliosa della sua democrazia diretta, anche se per molti è complicata. Dopo tutto, nessun’altra nazione offre alla sua cittadinanza così tante opportunità di esprimere la propria opinione. Con l’iniziativa popolare, ad esempio, ogni persona con diritto di voto può proporre un emendamento costituzionale raccogliendo 100’000 firme.

Attivisti e attiviste per il clima raccolgono firme per un’iniziativa popolare durante uno sciopero globale per il clima nella città di Lucerna nel settembre 2024 KEYSTONE/URS FLUEELER

Il referendum può essere utilizzato anche per bloccare leggi già approvate dal Parlamento: bastano 50’000 firme perché l’elettorato decida sulla legge. Ma a cosa servono tutti questi strumenti se alla fine vengono utilizzati solo da una minoranza?

Imparare a discutere in classe

Secondo Michael Elsener, una delle ragioni della scarsa affluenza alle urne è la mancanza di educazione politica: “La maggior parte dei giovani impara a scuola come funziona il Consiglio federale o cosa significa la parola ‘referendum’. Ma non ne fanno esperienza. Manca la rilevanza pratica”, dice.

Il suo suggerimento: imparare il dibattito come materia scolastica. Dopo tutto, la formazione di opinioni politiche richiede pratica, dialogo e attrito. “Un parlamento scolastico sarebbe un buon inizio. I giovani dovrebbero sperimentare che il loro voto conta – e come vengono prese le decisioni”.

La seconda ragione della scarsa affluenza alle urne: la perdita di fiducia. “Molti politici non parlano più la lingua della gente. Sembrano distanti, usano frasi vuote ed evitano posizioni chiare. La gente se ne accorge e ha la sensazione di non essere presa sul serio. I politici devono parlare più faccia a faccia, in modo onesto, chiaro e comprensibile”.

I giovani sono interessati alla politica?

Michael Elsener non è l’unico a pensare che la politica svizzera debba cambiare per raggiungere un maggior numero di cittadini e cittadine. Molte persone giovani in Svizzera non si sentono coinvolte dalla politica attuale. Secondo il DSJ Youth and Politics Monitor 2023, l’interesse politico delle giovani generazioni è generalmente elevato.

Tuttavia, circa il 40% degli individui intervistati concorda pienamente o in parte sul fatto che il linguaggio complicato usato dalla politica sia un motivo per non votare. Lo stesso vale per la sensazione che le proposte di voto non risolvano i problemi. La gioventù è anche meno interessata alle questioni che spesso sono al centro del discorso politico.

È più interessata a problemi specifici come il razzismo, la discriminazione e il cambiamento climatico. Anche questioni che in passato erano raramente presenti nel discorso politico, come la salute mentale, sono importanti per le nuove generazioni.

Una visita al centro di formazione professionale di Pfäffikon (Canton Svitto) conferma l’interesse per la politica, ma anche le molte domande senza risposta. Gli studenti e le studentesse della formazione professionale sono entusiasti delle lezioni generali, in cui si discute anche di questioni politiche attuali. Conoscono la democrazia diretta, sanno cosa succede in Svizzera e nel mondo e sono consapevoli che il nostro sistema politico non può essere dato per scontato.

Luka Milosavljevic, che sta svolgendo un apprendistato nella logistica presso la Posta Svizzera, afferma: “Dobbiamo prenderci cura della democrazia, altrimenti perderemo il dialogo”. Gli piace discutere di questioni politiche con la sorella e i colleghi e partecipa attivamente alle votazioni e alle elezioni.

Anche Tobias Dillier, futuro agricoltore, vota regolarmente. Si informa sulle proposte rilevanti direttamente parlando con i colleghi. Per lui la politica si svolge sul campo, concretamente, tangibilmente, nella vita di tutti i giorni. “Quando i giovani si candidano alle elezioni, hanno il mio voto”, dice.

Sarina Abegg è un’idraulica edile in erba e frequenta la scuola professionale. Pensa che i giovani non discutano molto di politica. SRF

Sarina Abegg, apprendista idraulica edile, osserva una certa indifferenza tra molti dei suoi coetanei e delle sue coetanee, che spesso si manifesta nella vita di tutti i giorni: “Una volta si discuteva al tavolo di cucina. Noi giovani non lo facciamo quasi più. Preferiamo guardare i nostri smartphone”. Lei si interessa di politica, ma non può ancora votare perché è troppo giovane.

Queste voci lo dimostrano: non si tratta di mancanza di interesse, ma spesso di distanza. La politica è percepita come qualcosa che avviene lontano, è complicata e di difficile accesso. I legami tra i giovani cittadini e le istituzioni politiche sembrano spesso tenui.

La Svizzera deve affrontare la sfida di organizzare i propri processi democratici in modo da raggiungere anche le giovani generazioni.

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz

