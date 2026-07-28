Sopravvissuto al rogo di Crans-Montana, “sono fiero delle mie cicatrici”

Keystone / Michael Buholzer

Ustionato su 40% del corpo nel rogo del Le Constellation il 1° gennaio, un giovane vallesano racconta il percorso che lo ha portato a riprendersi. I postumi sono soprattutto psicologici.

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RTS, Romain Carrupt e Antoine Schaub

A 18 anni, Bachar Fleury ha sfiorato la morte il 1° gennaio durante l’incendio del Le Constellation a Crans-Montana. Sette mesi dopo, il giovane vallesano ha recuperato tutte le sue capacità fisiche.

Eppure è partito da lontano. “Ho avuto ustioni parziali sulla parte alta del corpo. Sono stato ustionato per il 40%, comprese le mani. Ho avuto un innesto di pelle sulla mano sinistra, sulle due spalle. Tutta la schiena è stata ustionata insieme all’orecchio”, ha raccontato a RTS.

>>> Il servizio della RTS:

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Bachar non ha paura di affrontare le sue cicatrici allo specchio. Accetta il suo nuovo corpo. “Ne sono molto fiero. Per me sono segni positivi. Bisogna mostrarli.”

La sua condizione per testimoniare era del resto quella di lanciare un messaggio positivo. Ritiene che questo dramma sia troppo spesso ridotto a questioni di giustizia e di indennizzi finanziari. Preferisce che il grande pubblico sia informato delle vittime che soffrono ancora o che, come lui, stanno voltando pagina.

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Due settimane di coma artificiale

Il suo ricovero è durato due mesi e mezzo tra Stoccarda e Zurigo. I medici lo hanno tenuto due settimane in coma artificiale. Ha contratto una polmonite e perso 12 chili. “Quando mi sono svegliato e ho scoperto in che stato era il mio corpo, è stato uno shock”, ricorda Bachar.

Questo non è bastato a scoraggiarlo. “Ho subito voluto lasciare l’ospedale, per riprendere in mano la mia vita. Sono tornato a casa, ho ripreso gli studi, ho ottenuto il mio diploma di maturità internazionale, ho preso la patente. È stata una motivazione vedere che nonostante questa tragedia, sono riuscito a riprendermi.”

Il suo ristabilimento gli ha richiesto molta forza e coraggio. “Ricordo la settimana in terapia intensiva, che è stata particolarmente dura da vivere con tutti i trattamenti.” Anche il seguito è stato complicato. “Ho dovuto reimparare a camminare, è stato un lungo periodo, sempre difficile. Ho dovuto anche reimparare a comunicare con gli altri.”

Monopattino freestyle e boxe

Con gli innesti, la sua voce non era più la stessa. Anche se questo problema è ormai risolto, Bachar conserva altre sequele. “Ho questi innesti di pelle sulle mani, la mia schiena è segnata.” Evoca però soprattutto le conseguenze mentali. “Ho sempre una piccola angoscia quando esco e un occhio che gira per vedere se ci sono uscite di sicurezza e per assicurarmi che tutto sia a norma.” Il giovane è seguito da una psicologa.

Il suo prossimo obiettivo, oltre agli studi, è di effettuare il servizio militare. Ha del resto appena superato il reclutamento. Ma prima di questo, passa le sue vacanze a lavorare in un’impresa di costruzione. In parallelo, continua a fare molto sport, tra il monopattino freestyle e la boxe.

Traduzione di RSI/pon

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