La televisione svizzera per l’Italia
Svizzera, istruzioni per l'uso

Risultati delle votazioni federali in Svizzera del 30 novembre 2025

Il popolo svizzero decide se introdurre un servizio civile per tutti e se tassare le successioni per combattere il riscaldamento globale. Tutti i risultati sono disponibili qui.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
Contenuto esterno

I nostri approfondimenti sugli oggetti in votazione:

Altri sviluppi
Altri sviluppi
persona con binocolo e sigaro

Altri sviluppi

Svizzera, istruzioni per l’uso

Un’iniziativa per tassare le persone super-ricche: cosa propone il progetto della Gioventù Socialista 

Questo contenuto è stato pubblicato al Il 30 novembre in Svizzera si voterà su un’iniziativa per tassare di più le successioni sui patrimoni elevati e versare i proventi alla lotta contro il cambiamento climatico.

Di più Un’iniziativa per tassare le persone super-ricche: cosa propone il progetto della Gioventù Socialista 

Le nostre spiegazioni dettagliate:

Altri sviluppi
Soldati in rango

Altri sviluppi

Svizzera, istruzioni per l’uso

L’esercito svizzero è troppo grande o troppo piccolo?

Questo contenuto è stato pubblicato al Per la sinistra, gli effettivi dell’esercito svizzero sono troppi. Per i partiti borghesi, al contrario, sono troppo pochi. C’è chi punta il dito contro il servizio civile. Ma qual è la situazione reale?

Di più L’esercito svizzero è troppo grande o troppo piccolo?
Altri sviluppi
auto

Altri sviluppi

Lavoro ed economia

I super-ricchi della Svizzera: opportunità o maledizione?

Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera è uno dei Paesi più ricchi del mondo. Tuttavia, la ricchezza è distribuita in modo molto diseguale: l’1% più ricco possiede il 45% della ricchezza totale, quasi la metà. Allo stesso tempo, però, i ricchi pagano gran parte delle tasse.

Di più I super-ricchi della Svizzera: opportunità o maledizione?

Articoli più popolari

I più discussi

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR