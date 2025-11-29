Risultati delle votazioni federali in Svizzera del 30 novembre 2025

Il popolo svizzero decide se introdurre un servizio civile per tutti e se tassare le successioni per combattere il riscaldamento globale. Tutti i risultati sono disponibili qui.

Questo contenuto è stato pubblicato al Il 30 novembre in Svizzera si voterà su un’iniziativa per tassare di più le successioni sui patrimoni elevati e versare i proventi alla lotta contro il cambiamento climatico.

L’esercito svizzero è troppo grande o troppo piccolo?

Questo contenuto è stato pubblicato al Per la sinistra, gli effettivi dell’esercito svizzero sono troppi. Per i partiti borghesi, al contrario, sono troppo pochi. C’è chi punta il dito contro il servizio civile. Ma qual è la situazione reale?

