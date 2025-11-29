Risultati delle votazioni federali in Svizzera del 30 novembre 2025

Un’iniziativa per tassare le persone super-ricche: cosa propone il progetto della Gioventù Socialista
Il 30 novembre in Svizzera si voterà su un’iniziativa per tassare di più le successioni sui patrimoni elevati e versare i proventi alla lotta contro il cambiamento climatico.
L’esercito svizzero è troppo grande o troppo piccolo?
Per la sinistra, gli effettivi dell’esercito svizzero sono troppi. Per i partiti borghesi, al contrario, sono troppo pochi. C’è chi punta il dito contro il servizio civile. Ma qual è la situazione reale?
I super-ricchi della Svizzera: opportunità o maledizione?
La Svizzera è uno dei Paesi più ricchi del mondo. Tuttavia, la ricchezza è distribuita in modo molto diseguale: l’1% più ricco possiede il 45% della ricchezza totale, quasi la metà. Allo stesso tempo, però, i ricchi pagano gran parte delle tasse.
