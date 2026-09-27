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Svizzera, istruzioni per l'uso

Risultati delle votazioni federali in Svizzera del 27 settembre 2026

Il popolo svizzero ha votato domenica su un'iniziativa che vuole sancire nella Costituzione una concezione rigorosa della neutralità. Un altro oggetto sottoposto alle urne è l'iniziativa sull'alimentazione, che chiede alla Confederazione di promuovere la produzione e il consumo di alimenti di origine vegetale. Risultati e analisi.

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Iniziativa sulla neutralità

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bandiera svizzera

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Sonora sconfitta per l’iniziativa sulla neutralità

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paracadutista con la bandiera svizzera

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Iniziativa sull’alimentazione

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una persona guarda uno stand su cui sono osposti cestini con ortaggi

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Il popolo svizzero dice “no” a una dieta più vegetale e con meno carne

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Franziska Herren

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