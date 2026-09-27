Risultati delle votazioni federali in Svizzera del 27 settembre 2026
Il popolo svizzero ha votato domenica su un'iniziativa che vuole sancire nella Costituzione una concezione rigorosa della neutralità. Un altro oggetto sottoposto alle urne è l'iniziativa sull'alimentazione, che chiede alla Confederazione di promuovere la produzione e il consumo di alimenti di origine vegetale. Risultati e analisi.
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Sonora sconfitta per l’iniziativa sulla neutralità
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Il popolo svizzero non vuole una neutralità più restrittiva e ha respinto nettamente l’iniziativa lanciata dall’UDC.
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Gli svizzeri e le svizzere voteranno il 27 settembre sull’iniziativa per la neutralità. Il testo punta a sancire nella Costituzione una concezione più rigida della neutralità.
Come l’iniziativa sulla neutralità vuole cambiare la politica svizzera
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L’iniziativa sulla neutralità vuole iscrivere nella Costituzione un’interpretazione rigorosa della neutralità svizzera. Quali conseguenze avrebbe una simile modifica sulla politica estera e di sicurezza della Svizzera?
Il popolo svizzero dice “no” a una dieta più vegetale e con meno carne
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L’iniziativa per promuovere la produzione e il consumo di alimenti di origine vegetale in Svizzera è stata respinta alle urne. L’elettorato ha bocciato una proposta ritenuta troppo radicale.
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L’attivista ecologista Franziska Herren torna alla carica con un’iniziativa che intende obbligare la Confederazione a promuovere la produzione e il consumo di alimenti di origine vegetale. Chi si oppone parla di un progetto scollegato dalla realtà. Sarà il popolo a decidere, il 27 settembre.
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