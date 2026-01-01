OGM, pesticidi e funghi: le nuove normative alimentari in Svizzera nel 2026

Il 1° gennaio 2026 entrano in vigore in Svizzera nuove normative nel settore alimentare. Avranno un impatto sulla popolazione, l’agricoltura e le aziende che esportano e importano derrate alimentari.

La maggior parte delle nuove regolamentazioni mira ad armonizzare le pratiche svizzere con quelle dell’Unione Europea e a prevenire barriere commerciali illegali. Chi produce, vende o importa i prodotti alimentari interessati beneficerà di un periodo di transizione da sei mesi a un anno per conformarsi alle nuove disposizioni.

Più mais geneticamente modificato

Sebbene in Svizzera sia in vigore una moratoria sulla coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM), consumatori e consumatrici della Confederazione potrebbero comunque trovarseli nel piatto. Questo perché alcuni OGM sono tollerati negli alimenti non soggetti ad autorizzazione, se rappresentano meno dello 0,5% della massa dell’ingrediente per cui sono utilizzati.

In precedenza, solo determinate varietà OGM di soia, colza e mais erano interessate da questa esenzione. Dal 2026, due ulteriori varietà di mais geneticamente modificato, selezionate per una maggiore tolleranza agli erbicidi e recentemente approvate nell’UE, sono tollerate anche in Svizzera.

“Tracce involontarie di OGM non devono essere etichettate se non superano lo 0,9% in peso. Tuttavia, commercianti e produttori devono essere in grado di dimostrare di aver adottato misure per evitare la presenza di tali OGM nei loro alimenti”, dice a Swissinfo un portavoce dell’Ufficio federale per la sicurezza alimentare.

Regole più severe contro i contaminanti alimentari

Nel dicembre 2022, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha inserito la melamina – usata nelle stoviglie di plastica – nella lista delle sostanze estremamente preoccupantiCollegamento esterno.

Le aziende produttrici di melamina in Germania, Austria, Belgio, Stati Uniti e Svizzera hanno contestato la decisione, che è stata annullata dalla Corte di giustizia dell’UE in luglio 2025. In linea con l’UE, la Svizzera introdurrà livelli massimi di melamina per latte artificiale, formule di proseguimento e alimenti per neonati commercializzati come liquidi.

Le autorità elvetiche hanno inoltre riconosciuto che residui di farmaci veterinari possono finire nei prodotti di origine animale. Dal 2026, la Svizzera adotta i limiti massimi di residui per farmaci antinfiammatori come il Ketoprofene e antiparassitari come il Fluralaner utilizzati nell’allevamento di pollame e bestiame.

Restrizioni sull’uso dei bisfenoli

Il bisfenolo A (BPA) è una sostanza chimica utilizzata nella produzione della plastica. È ampiamente presente nei materiali a contatto con alimenti e acqua, come rivestimenti di lattine metalliche, bottiglie di plastica, distributori d’acqua e utensili da cucina.

Il BPA può migrare negli alimenti e nelle bevande che vi entrano in contatto. Una ricerca finanziata dall’UE ha rilevato BPA nelle urine del 92% delle persone adulte partecipanti provenienti da 11 Paesi europei, tra cui la Svizzera.

L’UE ha vietato l’uso e il commercio del BPA nel gennaio 2025, con poche eccezioni. La Svizzera ha adottato l’approccio “la sicurezza prima di tutto” dell’UE sui bisfenoli. Dal 2026, i bisfenoli possono essere utilizzati solo nei materiali a contatto con alimenti per applicazioni specifiche, a condizione che ne sia dimostrata la sicurezza.

Questa nuova normativa avrà un impatto sull’industria svizzera del cioccolato. Il BPA è infatti presente nella plastica policarbonata utilizzata negli stampi per la produzione di cioccolato e dolciumi.

Più pesticidi per l’agricoltura svizzera

La revisione dell’Ordinanza sui prodotti fitosanitari, entrata in vigore nel dicembre 2025, renderà più semplice per gli agricoltori e le agricoltrici utilizzare pesticidi approvati nei Paesi confinanti. Si applicherà una procedura semplificata per i pesticidi già autorizzati in Germania, Austria, Italia e Francia.

Ciò significa che le autorità svizzere non potranno più rifiutare le autorizzazioni per pesticidi utilizzati nei Paesi vicini. Potranno però imporre misure di sicurezza aggiuntive, come l’uso obbligatorio di indumenti protettivi, il numero di applicazioni autorizzate all’anno e le zone cuscinetto da rispettare vicino a corsi d’acqua ed ecosistemi sensibili.

La Svizzera segue già l’UE per quanto riguarda l’approvazione delle sostanze attive utilizzate nei pesticidi. Tuttavia, vi è un ritardo nell’attuazione dovuto a valutazioni di rischio aggiuntive, carenza di personale e opposizione da parte delle organizzazioni ambientaliste.

Dal 2026, le sostanze attive approvate nell’UE lo saranno anche nella Confederazione, senza ritardi. Al contrario, quelle non più approvate nell’UE non saranno più autorizzate in Svizzera, con effetto immediato e senza eccezioni.

Permessi sottoprodotti di carne per alimentare suini e pollame

Dal 1° gennaio 2026, è nuovamente consentito l’uso di alcune proteine animali trasformate (PAP) nei mangimi per suini e pollame. I sottoprodotti di pollo possono essere somministrati ai suini, e quelli di suino ai polli. Tuttavia, le PAP restano vietate per i ruminanti come il bestiame, e rimane in vigore il divieto introdotto nel 2001 in seguito all’epidemia di “mucca pazza”.

Dal 2026, polli e suini possono essere alimentati anche con proteine di insetti, in precedenza riservate all’acquacoltura. Inoltre, gelatina e collagene ottenuti da ruminanti come bovini, capre e pecore possono essere somministrati ad animali non ruminanti quali suini e pollame.

Gli stabilimenti che producono queste proteine animali per mangimi devono disporre di linee di produzione separate per ciascuna specie, al fine di evitare contaminazioni accidentali.

Nessuna etichetta di avvertimento per i funghi shiitake

Per tutelare la salute pubblica, i funghi commestibili elencati nell’Ordinanza sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile possono essere commercializzati e venduti solo a determinate condizioni.

In passato, il fungo shiitake coltivato (Lentinula edodes) doveva riportare un’etichetta che indicava la necessità di cuocerlo per almeno 20 minuti prima del consumo. Tuttavia, secondo l’Ufficio federale per la sicurezza alimentare, tale obbligo crea barriere commerciali per l’importazione di shiitake dall’Europa. Il fungo è stato quindi rimosso dall’Ordinanza. Ciò significa che il tempo di cottura non deve più essere indicato sulla confezione.

“In generale, questi funghi dovrebbero essere ben cotti, e non andrebbero consumati in grandi quantità”, ha dichiarato l’Ufficio federale per la sicurezza alimentare nell’annuncio delle nuove regole per il 2026.

A cura di Virginie Mangin/ts

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

